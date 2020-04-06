للرجال في الحظر.. طريقة عمل سلطة المكرونة بالزيتون والذرة

تعتبر سلطة المكرونة بالزيتون والذرة، من أكثر الأنواع المفضلة والمحببة لدى الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب والشهي والتي تحتوى على العناصر الغذائية الهامة. واليك طريقة عمل سلطة المكرونة بالزيتون والذرة، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير سلطة المكرونة بالزيتون والذرة مكرونة سوستة مسلوقة زيتون أسود مخلي زيتون أخضر مخلي Advertisements ذرة حلوة مسلوقة بصل أخضر جزر مبشور فاصوليا حمراء جبن مشكلة مبشورة طريقة تحضير سلطة المكرونة بالزيتون والذرة - تخلط جميع المقادير وتقدم باردة

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