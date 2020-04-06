دعت منظمة الصحة العالمية إليها.. فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال

دعوة للرضاعة الطبيعية، ناشد بها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، الأمهات، لوقاية أطفالهن من العديد من الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

وغرد الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض ومنها كوفيد 19، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية".

وفيما يلي أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال، نقلا عن منظمة الصحة العالمية:-

1- توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الأولى.

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2- يمنح اللبن الطبيعي للطفل، ما يقارب نصف احتياجات الطفل الغذائية خلال النصف الثاني من العام الأول، ونحو ثلث تلك الاحتياجات خلال العام الثاني من حياته.

3- حماية الأطفال من الأمراض المعدية والمزمنة، مثل الإسهال أو الالتهاب الرئوي، ويساعد على الشفاء من الأمراض بسرعة.

4- يساعد في النمو الحسي والمعرفي للأطفال.