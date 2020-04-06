شيخوخة البشرة تبدأ من عمر 25 عاما.. هكذا تواجهيها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بواية الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن شيخوخة البشرة تبدأ من عمر 25 عاما تقريبا؛ حيث يتراجع إنتاج حمض الهيالورونيك، ومن ثم تفقد البشرة مرونتها وتقع فريسة سهلة للتجاعيد.

ولمواجهة ذلك، تنصح "هاوت.دي" باستعمال مستحضرات العناية كالكريمات والسيروم المحتوية على حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ترطيب البشرة وتحسين مرونتها، أو مادة الرتينول، التي تحسن عملية تبادل الخلايا وتقضي على خلايا الجلد الميتة وتحارب انسدام المسام.

ويعد فيتامين C سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تعجل بشيخوخة البشرة، كما أنه يعمل على تنشيط عملية إنتاج الكولاجين، ما يتيح للبشرة استعادة مرونتها المفقودة، فضلا عن أنه يمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.