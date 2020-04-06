طبيب يكشف تفاصيل ولادة أول طفل لسيدة متعافية من فيروس كورونا

كشف الدكتور رضا النجار استشاري النساء والتوليد بالغردقة، تفاصيل ولادة أول طفل من أم متعافاة من فيروس كورونا المستجد.

وقال النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن العملية أجريت في مستشفى الغردقة العام وأن الأم أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بإسنا وخرجت بعد تعافيها من الفيروس وتم إجراء جراحة قيصرية لها وتمت بنجاح بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر وبمعاونة فريقه الطبي الذي يعمل معه باستمرار.

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وأكد النجار أن الطفل ولد بصحة جيدة وتم توقيع الكشف الطبي عليه والحصول على مسحة لفيروس كورونا تبين سلبيتها، مشيرًا إلى أنه تم نقله بعيدًا عن والدته فور ولادته لمزيد من إجراءات الوقاية نظرًا لأن المريض سلبي الكورونا يظل حاملا للميكروب لفترة، مشددًا على عظمة الأطباء المصريين.

ولفت النجار إلى أن الطفل آدم ووالدته غادرا المستشفى وموجودين في منزلهما حاليًا.