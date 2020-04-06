لا تغني عن الرضاعة الطبيعة.. مكملات غذائية ضرورية لصحة الرضيع

على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، على أهمية الرضاعة الطبيعية لوقاية من فيروس كورونا، إلا أن الأطفال في تلك المرحلة يحتاجون أيضا إلى مكملات غذائية مهمة لبناء أجسادهم.

وفيما يلي ثلاث عناصر غذائية أساسية يجب أن يحصل عليها الطفل الرضيع كمكمل غذائي، دون الاستغناء عن اللبن الذي يعتبر المصدر الرئيسي للطفل للحصول على الغذاء، وفقا لما ذكره موقع التغذية الأمريكي "eat right".

1- الحديد مكون أساسي لخلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، كما أنه يساعد على نمو الدماغ، ويجب أن يحصل الأطفال الذين ولدوا قبل إتمام التسعة أشهر في رحم أمهاتهم على ذلك العنصر الغذائي، لذلك يجب سؤال الطبيب على مصدر الحديد المناسب لطفلك.

Advertisements

2- يعمل فلوريد على تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس، ويحتوي حليب الأمهات على نسبة ضئيلة منه، كما أنه متوافر في مياه الشرب العادية، لذلك لا يحتاج الرُضع الذي يشربون الألبان الصناعية المخلوط بالماء إلى ذلك المكمل الغذائي.

3- يساعد "فيتامين B" على بناء العظام بشكل قوي وسليم، و يحصل الطفل على احتياجه من ذلك الفيتامين بمجرد تعرضه لأشعة الشمس.