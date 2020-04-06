"المصرية الأكثر تأثيرا في أفريقيا": التوعية ضد كورونا مسؤوليتنا الاجتماعية

دأبت الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميرك" الدولية الخيرية والمصرية، الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام 2019، على خدمة المجتمع الأفريقي، فبجانب أعمالها الخيرية والإنسانية في القارة السمراء تحرص على توعية شعوب أفريقيا والعالم وإمدادهم من حين لآخر بالإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد مؤكدة أنها مسؤولية اجتماعية كبرى خلال الفترة الراهنة.

وقالت "قلج"، في تصريحات صحفية: "اعتدت دائما على السفر والتنقل من بلد إلى آخر نظرا لطبيعة عملي، أما الآن مثل أي شخص يجب أن أعمل من المنزل، وللأسف لا أستطيع العودة للعمل الميداني في ظل أزمة كورونا، ولكن أثق بأننا سنخرج من تلك المحنة بإذن الله ونعود لحياتنا وأحبتنا".

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وشددت "قلج"، على ضرورة الالتزام بقرارات الدولة المصرية والقواعد الصحية التي وضعتها وزارة الصحة، ومنها تطبيق الإجراءات الوقائية كغسل اليدين وارتداء الماسك الطبي وترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين، والبقاء في المنزل، قائلة: "من الخطورة أن يخترق المواطنين الحظر المنزلي، وأعلم أنه يسبب الضيق والملل للكثيرين، لكن يجب أن يضع المواطن روتينا يوميا مختلفا، تكون الأولوية فيه هي العناية بنفسك وبأسرتك، وقضاء أطول وقت ممكن معهم، والتواصل مع الأصدقاء والأقارب عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى ضرورة ممارسة الرياضة في المنزل وتناول الطعام الصحي؛ لتقوية مناعة الجسم، فضلا عن قراءة الكتب والروايات الجديدة، ومزاولة الهوايات المفضلة مثل الكتابة أو الغناء ومشاهدة الأفلام الكوميدية، والتي من شأنها أن تقلل من الخوف والتوتر بعيدا عن الكم الهائل من الأخبار السيئة والسلبية المتداولة حاليا.