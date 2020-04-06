حرصت الفنانة روجينا على توجيه رسالة شكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت روجينا صورة لعلم مصر، وعلقت: "شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد رئيس عظيم لدولة كبيرة وعظيمة وهي مصر دايما فخورة كل الفخر ببلدي لأنها بلد عظيمة في أصعب الظروف".
يذكر أن الفنانة روجينا بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذي سيتم عرضه في رمضان 2020، المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا توجه رسالة للرئيس السيسي.. "شكرا في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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