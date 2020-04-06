توقعات الأبراج 6-4-2020: أموال لـ القوس.. وحلم مزعج لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscope".

برج الحمل:

تصل شائعات مقلقة حول عملك، قبل اتخاذ أي رد فعل، اتصل بشخص يعرف ما حدث واكتشف الحقيقة. ما سمعته على الأرجح مجرد نميمة

برج الثور:

عدد من الأفكار الرائعة إما للمشاريع الإبداعية الجديدة أو تعزيز المشاريع الجارية يمكن أن تبرز في ذهنك خلال اليوم

برج الجوزاء:

يمكن للشخص الذي تعمل معه، أن يغادر فجأة دون سابق إنذار أو سبب محدد، قد يكون هذا مربكًا، حاول أن تعرف سبب مغادرته، إذا لم تتمكن من سؤاله مباشرة

برج السرطان:

شخص ما أردت الاستماع إليه لفترة طويلة، ربما صديق قديم يعيش بعيدًا، يمكنه الاتصال بك اليوم وستكون سعيدًا بذلك

برج الأسد:

حلم سيئ يزعج نومك الليلة، وعندما تستيقظ، قد يبدو الأمر غريبًا جدًا. الحلم يحاول أن يخبرك بشيء عن موقف معين في حياتك، وإن كان ذلك بطريقة غريبة

برج العذراء

قد يكون مزاج شريك حياتك أو صديقك على غير ما يُرام. لا تفعل أي شيء أحمق، سيمر هذا المزاج

Advertisements

برج الميزان:

قد تميل إلى القيل والقال مع زملائك في العمل اليوم، ربما تلتقي بشخص من العمل أو يتصل بك. حاول مقاومة هذا الإغراء

برج العقرب:

قد تأتي إليك بعض الأخبار المزعجة حول صديق لك اليوم، لكن في الواقع، ما تسمعه قد يكون ليس أكثر من القيل والقال

برج القوس:

اليوم يمكنك الحصول على استراحة مهنية من نوع ما تجلب بعض الأموال الإضافية في طريقك

برج الجدي:

من المرجح أن تؤدي زيارة غير متوقعة إلى سعادتك وكسر المواعيد وتأجيل الاجتماعات

برج الدلو:

تتعرض اليوم لخسائر مالية غير متوقعة، مثل تعطل السيارة أو كسر حنفية في المنزل أو غيرها، لكنك ستجد طريقة استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمات

برج الحوت:

قد تشعر بعدم الراحة والإحباط بسبب الانفصال المؤقت عن شريك، اجتمع مع الأصدقاء واستمتع ببعض المرح. الوقت سيمر بسرعة أكبر