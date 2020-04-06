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طبيب يكشف أهمية الإكثار من تناول الماء في مكافحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نصح أخصائي الطب الباطني وأمراض الكلى، الدكتور أرزو أكيغول، بالإكثار من شرب الماء العذب، لأنه يلعب دورا هاما بمكافحة العديد من الأمراض، بما في ذلك الناتجة عن فيروس المستجد.

وأشار إلى أن الماء هو الأداة الرئيسية لتنظيم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وكذلك توصيل المغذيات إلى الخلايا وإزالة فضلات العمليات الحيوية، وفق ما نقل موقع "RT".

وأوضح الطبيب أن الماء يوفر فرصة حيوية لتخلص الجسم من السموم، كما ينظم درجة حرارة الجسم وكثافة الدم. وخلاف ذلك، تتراكم السموم في الدم. ونتيجة لذلك قد يصاب الشخص بحصي البول أو الفشل الكلوي.

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وكشف الدكتور أكيغول أن أحد الإجراءات الهامة للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية، يتمثل في الحفاظ على مناعة الجسم وحصانته الذاتية، وهذا يتطلب تغذية سليمة ومتوازنة.

وشدد على أن "تناول كمية كافية من الماء يوميا يساعد على إزالة السموم من الجسم، وتحييد البكتيريا والفيروسات".

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وأشار أيضا إلى أن غرغرة الفم بالماء المالح أو الماء الدافئ ستكون مفيدة أيضا. كما أن استهلاك المياه على فترات متكررة يمنع الجفاف ويعزز المناعة.

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وخلص إلى القول إن الشخص العادي يحتاج في الصيف لشرب ما لا يقل عن لترين من الماء، وفي الشتاء إلى 1.5 لتر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، أن تفشي عدوى يشكل وباء عالميا (جائحة). ووفقا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من مليون حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العالم، وتوفي أكثر من 50 ألف شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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