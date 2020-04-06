بعيدا عن فيروس كورونا.. ما هي فوائد طبق الشلولو؟

يبحث الجميع منذ انتشار فيروس كورونا عن طرق لتقوية المناعة كونها حائط الصد لمقاومة العدوى، الأمر الذي دفع الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، للتأكيد على ان أكلة "الشلولو" من المأكولات التي تزيد من المناعة ومقاومة الفيروسات كجائحة كورونا.

وعن فوائد وجبة الشلولو قال "نزيه"، وفقا لتصريحات تليفزيونية، إن مكوناتها تعمل على تحسين المناعة، فالثوم والبصل والليمون مكونات طبيعية تعمل على تقوية مناعة الجسم كما أن الثوم يعمل على ضبط الضغط "لو نازل بترفعه ولو عالي بتنزله".

وأكد "نزيه"، أن أكلة "الشلولو"، من أكفأ الأطباق المناعية شريطة أن تتضمن على ثوم كثير وليمون كثيف، مشيرا إلى أن هذه الوجبة لا تؤثر على جدار المعدة.

وأضاف رئيس قسم التثقيف، أن المادة المخاطية الموجودة في الشلولو تبطن جدار الأمعاء ولا تتعلق بها فيروسات، كما أنها تحمي من الالتهابات قرحة المعدة.

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واشار "نزيه"، إلى ان الشلولو تحتوى على نسبة عالية من الحديد الذي يساعد في علاج الأنيميا وفقر الدم، كما أنها تحتوي على فوسفور ومنشطة للذاكرة.

من جهته قال الدكتور محمد العدل، أخصائي التغذية، أن "الشلولو" تحتوى على نسبة عالية من فيتامين "ب 6" ما يجعلها بديلة بقوة للحوم.

وأكد لـ "هُن"، أن "الشلولو" من الأغذية التي تعمل على علاج الضغط العصبي ومعالج قوي للتوتر ولذلك هي من الوجبات المفضل تناولها تلك الفترة، وتحديدا للنساء الحوامل لاحتوائها على عناصر مفيدة للجسم ومنها المنجنيز والفوسفور.

وتابع، قائلا: "الليمون والبصل يحتويان على نسبة كبيرة من فيتامين c فهمًا يعالجان الجلطات وسيولة الدم".

واستكمل: "وبعيدًا عن الكورونا الشلولو وجبة صحية على الجسم لأصحاب الحمية الغذائية والحفاظ على الوزن".