الامارات | شارون ستون تدعم العاملين في الصليب الأحمر الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تدعم العاملين في الصليب الأحمر الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت الممثلة الأميركية شارون ستون، رسالة دعم إلى الصليب الأحمر الإيطالي والعاملين فيه، مشيدة فيها بفعاليتهم وتفانيهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الممثلة في مقطع مصور بث عبر حساب الصليب الأحمر الإيطالي على «تويتر»: «أرى فيديوهات تدخلون فيها إلى منازل الناس لنقل ضحايا فيروس كورونا. أرى تفانيكم في عملكم، أعرف أنكم تعرضون حياتكم للخطر لإتمام مهمتكم». وأضافت بتأثر واضح: «أريد أن أعرب لكم عن مدى إعجابي وأهمية ما تقومون به بنظري.. أراكم تقومون بعملكم بصمت وفعالية وبكثير من الكرامة والتفاني». وتابعت النجمة وهي ترتدي القميص القطني للصليب الأحمر الإيطالي «أنا معكم، أنا أدعمكم، وممتنة لكم من كل قلبي، وأصلي لكم على الدوام».

يُشار إلى أن شارون ستون قلدت في روما عام 2018، بميدالية التقدير الذهبية للصليب الأحمر مكافأة على «التزامها القضايا الإنسانية».