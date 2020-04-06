الامارات | ماريان فايثفول في المستشفى لإصابتها بالفيروس

شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان فايثفول في المستشفى لإصابتها بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت المغنية البريطانية نجمة الستينات ماريان فايثفول المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت الفنانة الأميركية بيني أركايد صديقة المغنية البالغة 73 عاماً عبر «فيس بوك»، أن فايثفول توجهت الثلاثاء الماضي إلى المستشفى بعدما بدأت بالسعال. وأضافت أنها «تجاوزت أشياء كثيرة في حياتها وتغلبت عليها».
وتُعد فايثفول من نجمات الستينات وقد برزت في سن الـ17 بفضل أغنية «أز تيرز غو باي».
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