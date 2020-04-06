الامارات | كنديون يغسلون الأموال على الملأ.. بالماء والصابون

شكرا لقرائتكم خبر عن كنديون يغسلون الأموال على الملأ.. بالماء والصابون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثل العديد من أماكن العمل الكندية هذه الأيام، لجأ «بيتزا جيجي» إلى غسل الأموال على مرأى من السلطات. علاوة على ذلك، ينشر المطعم الشهير في ضاحية «هاربورد فيليدج» في تورونتو مقاطع فيديو لعملية غسل النقود عبر الإنترنت ليشاهدها الجميع.

العملية بسيطة بشكل ملحوظ: لا حاجة إلى ملاذات ضريبية خارجية أو شركات وهمية؛ كل ما يتطلبه الأمر لتحويل النقود القذرة إلى أموال نظيفة هو دلو من البلاستيك وقليل من الماء وبعض صابون الأواني المضاد للبكتيريا! وبعدها يكون لديك الآن أوراق نقد نظيفة متألقة خالية من العديد من البكتيريا، والأهم من ذلك خالية من فيروس كورونا. فكندا - مثل نحو 50 دولة أخرى حول العالم - لجأت إلى عملات مصنوعة من «البوليمر»، ما يجعل غسلها سهلاً. وعندما طرح أول عملة ورقية من «البوليمر» في عام 2011، تذمر عديد من الكنديين، قائلين إن الأموال البلاستيكية الجديدة اللامعة لها ملمس سيّئ وأحياناً تلتصق معاً.

لكن ميزة امتلاك أموال بلاستيكية أصبحت واضحة للكنديين مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضاً عن طريق النقد.