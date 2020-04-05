بعد الحديث عن أنها تقوي المناعة.. طريقة تحضير الشلولو في المنزل

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعود لرئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، الدكتور مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، أكد خلاله بأن طبق "الشلولو" من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.
وتقدم "هُن"، طريقة تحضير الشلولو للشيف شربيتي.
مقادير الشلولو
ملوخية ناشفة
ثوم
زبدة
طماطم
بصل
فلفل حار
كزبرة خضراء
كزبرة ناشفة
ماء
كمون
فلفل
ملح
عيش محمص
أرز مطهو
طريقة تحضير الشلولو
تبلل الملوخية فى ماء
افرمى البصل والثوم في الخلاط مع طماطم وكمون وكزبرة وفلفل حار أو شطة وزيت
ضيفى الملوخية إلى الخليط ويرفع على النار ثم تضرب بالخلاط اليدوي وتترك لتنضج وتقدم مع الأرز والعيش.. بالهنا
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