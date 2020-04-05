بعد الحديث عن أنها تقوي المناعة.. طريقة تحضير الشلولو في المنزل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعود لرئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، الدكتور مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، أكد خلاله بأن طبق "الشلولو" من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا. وتقدم "هُن"، طريقة تحضير الشلولو للشيف شربيتي. مقادير الشلولو ملوخية ناشفة ثوم زبدة طماطم بصل فلفل حار كزبرة خضراء Advertisements كزبرة ناشفة ماء كمون فلفل ملح عيش محمص أرز مطهو طريقة تحضير الشلولو تبلل الملوخية فى ماء افرمى البصل والثوم في الخلاط مع طماطم وكمون وكزبرة وفلفل حار أو شطة وزيت ضيفى الملوخية إلى الخليط ويرفع على النار ثم تضرب بالخلاط اليدوي وتترك لتنضج وتقدم مع الأرز والعيش.. بالهنا

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