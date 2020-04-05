ميريهان حسين لمتابعة لم يعجبها تعليقها: "اذهبي للجحيم"

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة من كواليس حلقة برنامج "هزر فزر"، والتي ظهرت فيها مع مجموعة من الفنانين، في البرنامج الذي تقدمه الفنانة الشابة هنا الزاهد.

علقت "ميريهان" على حلقة البرنامج التي ظهرت فيها: "مين شافها؟" ليتفاعل معها متابعوها، منهم من اعتقد أنها قامت بتصوير هذه الحلقة وسط النصائح بالتزام المنازل: "أومال بتطلبوا مننا نقعد في البيت ليه؟"، لترد عليه ميريهان حسين: "متصورة من فترة، كان الفيروس لسه مظهرش غير في الصين".

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بينما علقت متابعة أخرى قائلة: "محدش اتفرج عليها"، لترد عليها: "ميريهان" باللغة الإنجليزية: "اذهبي للجحيم".

وكانت ميرهان حسين شاركت في مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، و‏عفاف شعيب.‎