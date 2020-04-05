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شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة من كواليس حلقة برنامج "هزر فزر"، والتي ظهرت فيها مع مجموعة من الفنانين، في البرنامج الذي تقدمه الفنانة الشابة هنا الزاهد.
علقت "ميريهان" على حلقة البرنامج التي ظهرت فيها: "مين شافها؟" ليتفاعل معها متابعوها، منهم من اعتقد أنها قامت بتصوير هذه الحلقة وسط النصائح بالتزام المنازل: "أومال بتطلبوا مننا نقعد في البيت ليه؟"، لترد عليه ميريهان حسين: "متصورة من فترة، كان الفيروس لسه مظهرش غير في الصين".
بينما علقت متابعة أخرى قائلة: "محدش اتفرج عليها"، لترد عليها: "ميريهان" باللغة الإنجليزية: "اذهبي للجحيم".
وكانت ميرهان حسين شاركت في مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، وعفاف شعيب.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين لمتابعة لم يعجبها تعليقها: "اذهبي للجحيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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