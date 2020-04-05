بكريم ثمنه 150 جنيها.. نيكول كيدمان تكشف سر عنايتها ببشرتها

رغم التزام النجمة الأمريكية نيكول كيدمان بالعزل المنزلي، لكنها لازالت تعتني بجمالها وبشرتها وتمارس طقوسها للرعاية الذاتية التي تقيمها يوميًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "كيدمان" تسستخدم كريما للوجه لا يزيد سعره عن 10 دولارات، أي ما يعادل قرابة الـ (157 جنيها مصريا)، وأوضحت الصحيفة أيضًا أن "كيدمان"، تمارس الرياضة في المنزل، وخاصة تمارين "TRX"، وهي شكل من أشكال التدريب تستخدم وزن الجسم ومعدات متخصصة لتطوير القوة والتوازن والمرونة، ولا تتطلب سوى مساحة صغيرة للعمل.

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ويعتبر النوم وتناول القهوة أكثر الأشياء التي تحب نيكون كيدمان فعلها خلال فترة قضائها العزل الصحي في المنزل، بالإضافة إلى تناولها كوبا من الشاي.

وكان زوج نيكول كيدمان شارك معجبيه عبر حسابه على "إنستجرام" بأداء الموسيقى من أفضل أغانيه، معلقًا: "كان يوم الاثنين الماضي رائعاً، فلنفعل ذلك مرة أخرى".