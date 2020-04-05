هل يزيد صيام رمضان فرص الإصابة بـ"كورونا".. وكيف نحمي أنفسنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نحو 20 يومًا تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم الذي يأتي في ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتساءل كثيرون، حول تأثير الصيام على الجهاز المناعي في ظل انتشار هذا الوباء العالمي الذي لا يصارعه سوى مناعة الشخص.

ويجيب عن السؤال الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، قائلًا لـ"الخليج 365"، إن الصيام من الأشياء التي تفيد جسم الإنسان بشكل كبير، ومنها تعزيز الجهاز المناعي، ولكن يجب التنويه على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، والمشاكل الصحية، عدم الصيام إلا بعد استشارة الطبيب.

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وعدّد "حماد"، الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها في رمضان لتقوية الجهاز المناعي، في ظل انتشار الفيروس، وهي كالتالي:

- الالتزام بمواعيد الوجبات، بتعجيل الإفطار قد الإمكان، وتأخير السحور إلى ما قبل الفجر.

- الحرص على تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور.

يجب تناول الخضروات الورقية في السحور؛ لاحتوائها على قدر كاف من الماء في مكوناتها الطبيعية، والمواد المضادة للأكسدة، التي تساعد على تجنب العطش طوال النهار.

- تناول الفواكه الطازجة في السحور.

- تناول العصائر الطبيعية غير المحلى بالسكر؛ لمنع الإحساس بالعطش.

- تناول البروتينات لتعزيز الجهاز المناعي، مثل الأجبان التي لا تحتوي على نسبة أملاح عالية والبيض والفول.

- بالنسبة للإفطار يجب تناول منتجات الألبان على الإفطار، مثل الزبادي واللبن والبلح، لاحتوائهم على مضادات الأكسدة، ما يؤدي إلى تعزيز الجهاز المناعي.

- تناول طبق السلطة، ولا بد أن يحتوي على الأقل على 3 أصناف من الخضروات المختلفة، ويفضل البدء فيه بعد الأذان كوجبة خفيفة قبل البدء بوجبة الإفطار الرئيسية.

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- تناول الشوربة الدافئة.

- يفضل تناول الأسماك لاحتوائها على مضادات الأكسدة وتعتبر مصدر جيد للبروتين.

- لا يفضل الإكثار من اللحوم الحمراء.

- يمكن تناول بعض المشروبات العشبية، مثل الدوم والكركديه، سواء بين الوجبات أو وقت الإفطار، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويفضل عدم تحليتها بالسكر.

- تجنب تناول المشروبات المصنّعة، خاصة الملونة والمضاف إليها الألوان الصناعية، نظرا لأنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية، وتضم نسبة عالية من السكر وتركيبتها الكيميائية تضعف الجهاز المناعي.

- بالرغم من أن العرقسوس من المشروبات الجيدة، إلا أنه لا يفضل الإكثار منه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض ضغط الدم.

- لا يفضل الإكثار من الحلويات الرمضانية، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والدهون غير الجيدة، لذلك يفضل التقليل من تناولها والاعتماد على الفاكهة الطازجة للتحلية كبديل للحلويات.

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