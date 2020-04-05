بعد اتهامات ريهام سعيد.. ريم البارودي تتحدث عن خلافها مع الراحلة ميرنا المهندس

لم يترك خلاف الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، سيرة الأحياء أو الأموات إلا وطالهما، كان آخرهم الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، والتي أكدت "سعيد" أنها رحلت وهي حزينة من "البارودي".

ريهام سعيد: ميرنا المهندس ماتت زعلانة من ريم

خلال مقطع فيديو نشرته ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أوضحت من خلاله سبب خلافها مع الفنانة ريم الباروي، وعن سر التسجيل المسرب الذي وصفته فيها بألفاظ مسيئة.

وقالت "ريهام": "أنا مش عارفة اتشمت ليه؟ صحيت لقيت نفسي بتشتم..هي غلاطة ولما بتتعصب بتغلط أوي زي مع عملت مع ميرنا المهندس ماتت زعلانة منها".

كيف تحدثت ريم البارودي عن خلافها مع الراحلة ميرنا المهندس؟

وكانت الفنانة ريم البارودي، فتحت قلبها وصندوق أسرارها من قبل، ونوهت عن علاقتها بالراحلة ميرنا المهندس، وعن خلافهما قبل الوفاة، مؤكدة أنهما كانتا مقربتين.

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وأشارت "ريم" حينها خلال حوار سابق، مع الإعلامي عمرو الليثي، ضمن برنامجه "واحد من الناس"، إلى وجود خلافات بينهما امتدت لفترة، مؤكدة على ندمها عليها، "ندمت على الزعل اللي كان على الفاضي، ولحد دلوقتي بروح أزور قبرها".

ولفتت "البارودي"، إلى أن "ميرنا" ماتت بسبب مرض نادر أقوى من السرطان على حد وصفها، متابعة: "قبل ما تموت طلبت أنها تشوفني، وكنت في بيروت مع أحمد سعد، بنصور برنامج، وكلمني أمير شاهين، قالي إنها تعبانة جدا، وقتها قولتله لأ، لأني مش عاوزه أشوفها وهي تعبانة".

وأضافت: "بعدها كلمني أخوها عمر المهندس، ونزلنا فعلًا من بيروت عليها في المستشفى وقعدت هناك آخر كام يوم قبل ما تموت".