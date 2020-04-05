للوقاية من فيروس كورونا.. كيف تعقم مشتريات الـ "سوبر ماركت"

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يشعر الكثيرون بالخوف من احتمال التقاط العدوى عن طريق السلع المختلفة، خاصة عند توصيلها للمنازل، لذلك يفضل التأكد من نظافة السلع بعد دخولها إلى المنزل، ومن طرق تعقيم المشتريات والأطعمة كما ذكرتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

غسل جميع أسطح المطبخ

في البداية يجب غسل جميع أسطح المطبخ بالماء الدافىء والصابون وتطهيرها بمادة معقمة بشكل جيد.

غسل وتجفيف جميع الفواكه والخضروات

يتم اخراج الفواكه والخضروات من الأكياس البلاستيكية وغسلها جيدا بالماء الدافىء والصابون، وتجفف وتعيد إلى الأوعية النظيفة.

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ومن الأفضل نقع الخضروات والفواكه داخل وعاء يحتوي على الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وهي نفس الفترة الموصى بها لغسل اليدين ثم شطفها بالماء وتجفيفها بمناديل نظيفة.

يمكن وضع جميع المشتريات في زاوية واحدة، ثم تبدأ بإخراج العصائر أولاً ومسح العبوات المحفوظة بداخلها بمادة معقمة، ثم إخراج الأطعمة من العبوات، قبل وضعها في الثلاجة.

عبوات رقائق البطاطس

فيجب أن يتم مسحها بالكامل والتخلص من جميع الأكياس والعبوات.

وينصح بشراء أكبر قدر من السلع في عملية تسوق واحدة، لتخفيف عدد مرات التسوق أو التوصيل إلى المنزل.