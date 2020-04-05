صور| نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين بصحبة عائلتها

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بعدة لقطات أسرية حميمية، احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بأحد الشعانين، داخل منزلها برفقة زوجها وبناتها الثلاث.
وأظهرت اللقطات، التي شاركت بها الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الأسرة بملابس بسيطة فاتحة اللون، يحملون الـ (شموع) .
وعلقت الفنانة على الصور، قائلة: "شعنينة مباركة".
وكانت العديد من النجمات اللبنانيات احتفلن صباح اليوم، بأحد السعف، أو "أحد الشعانين"، على رأسهن اليسا، مايا دياب، ويارا.
نانسي عجرم تتحدث عن الحجر المنزلي
وتحدثت نانسي من قبل عن الحجر المنزلي، عبر لقاء بواسطة برنامج "سكايب" لقناة "MTV" اللبنانية، مؤكدة أنها بالأصل شخصية "بيتوتية"، لكنها حاليًا أصبحت مجبورة على البقاء في المنزل مع أسرتها، وهو ما جعلها تكتشف المزيد عن هوايات بناتها.
وتابعت نانسي عجرم خلال لقائها، أنها أيضًا في الطبيعي كانت تهتم بأمور أسرتها، وأن وقت العائلة هو أمر مقدس بالنسبة لها، مؤكدة أنها ملتزمة بالمنزل مع أسرتها منذ أسبوعين، لكن خلال الأسبوع الأول لم تلتزم بالشكل الكامل إذ كانت تخرج مع بناتها لشراء الاحتياجات المنزلية: "كنا بنروح كلنا للسوبر ماركت.. دلوقتي ببعت شخص واحد".
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