عقب تصدرها ترند جوجل بسبب اليوجا.. من هي الفنانة نسرين طافش؟

بسبب مقطع فيديو لها خلال ممارستها اليوجا، تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك البحث جوجل، عقب ما يقارب الـ120 دقيقة، من مشاركة لتمارينها الرياضية عبر حسابها الرسمي على "إنتسجرام".

وأطلت "نسرين" مرتدية أزياء رياضية حمراء اللون، بدون أكمام، خلال ممارستها رياضة اليوجا، مرفقة تعليقا عن تعريف باليوجا وأهميتها للصحة النفسية والجسدية.

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن نسرين طافش عقب تصدرها ترند جوجل

- ولدت في مدينة حلب السورية، ولها أصول فلسطينية.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- والدها الشاعر المعروف يوسف طافش.

- مغنية وممثلة، قدمت 3 أغاني، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي، أبرزها: "فنجان الدم"، و"جلسات نسائية"، و"الإخوة".

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- خضعت للعديد من عمليات التجميل، التي أدت إلى تغيير ملامحها بشكل ملحوظ، ما تسبب في تعرضها للعديد من الانتقادات.

- في 2017، ترشحت لجائزة "أجمل 100 وجه" في العالم، منافسةً العديد من الفنانات العالميات أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة "صراع العروش" ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس"، والممثلة الهندية كاترينا كيف.

- تم الزج باسمها في الخلافات بين المطربة السورية أصالة، والمخرج طارق العريان، وسط شائعات وجود علاقة تجمع "طافش" بـ"العريان"، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

وأكدت مصادر مقربة من "أصالة" لـ"الوطن"، أن "العريان" ارتبط بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين، وانفصالهما، مشيرين إلى أن نسرين طافش "بريئة" من تلك الاتهامات.