"البيت كله اتجنن".. رضوى الشربيني وابنتها في فيديو جديد عبر تيك توك

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها، بصحبة ابنتها، عبر تطبيق "تيك توك".

وظهر الثنائي خلال تأديتهما لمشهد تمثيلي، من إعلان شهير لأحد البنوك الحكومية، معلقة بكلمات ساخرة: "البيت كله اتجنن".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، تجاوز المليون مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى فيديو على تيك توك"، و"أنتي لازم تمثلي يا رضوى"، و"بقالي كتير مضحكتش كده".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك" لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها ومن بينها أغنية "بكلمك مش بترد".