"بعد الخناقة" سجل إعجابه.. أحمد سعد ينحاز إلى ريهام سعيد ضد ريم البارودي 

مؤخرا شغلت "خناقة" الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي ساحات السوشيال ميديا، بعدما حذف الثنائي بعضهما البعض على "الانستجرام" ثم بدأتا الحديث عن بعضهما بشكل مباشر وغير مباشر.

من جانبه عاد الفنان أحمد سعد إلى الظهور، من خلال تفاعله مع الإعلامية ريهام سعيد، وتفاعلها هي أيضا معه.

فرغم أن "ريهام" كانت الإعلامية الأولى والوحيدة حينها، التي اصطفتها ريم البارودي للحديث عن أزمتها لأول مرة مع الفنان أحمد سعد، وكشف المستور عن علاقتهما، حتى بات "سعد" في محل الاتهام ببرنامج ريهام سعيد في الوقت ذاته، ورغم الدعم المتواصل من الإعلامية المعتزلة، للفنانة ضد الأخير في أكثر من موقف، كان أبرزها ظهور "سعد" في إحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة".

إلا أنه ربما الخلاف الأخير بين الإعلامية والفنانة، دفع ريهام لإعادة ترتيب علاقتها بالفنان أحمد سعد.

أحمد سعد يتفاعل مع ريهام سعيد

ومنذ أمس، وباتت الإعلامية ريهام سعيد، ترسل كلمات بشكل مباشر وغير مباشر عن الفنانة ريم البارودي التي وقفت ضد "سعد" من قبل لصالحها.

المنشورات التي تفاعل معها أحمد سعد، وبات يسجل إعجابه بها، وكان أبرزها منشور "ريهام" على الانستجرام، قائلة: "من تمام المروءة أن تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك وتستكبر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك".

كما عادت "ريهام"، ونشرت مقطع فيديو آخر، تحدثت فيه بشكل مباشر عن ريم البارودي وأزمتهما سويا، وعن علاقتها بأحمد سعد، في مقطع بعنوان: "شكرا ريم البارودي فوضت أمري ليك يارب".

ولم يترك الفنان أحمد سعد المقطع إلا وسجل إعجابه به أيضا.

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وكانت ريهام سعيد، سجلت مؤخرا، هي الأخرى إعجابها بأحدث صورة وظهور للفنان.

كواليس انتقاد ريهام سعيد للفنان أحمد سعد لصالح ريم البارودي

عقب انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب، وظهورهما ببرنامج "شيخ الحارة" رمضان الماضي، قررت الإعلامية ريهام سعيد، توجيه رسالة لصديقتها ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن أنتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفة إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

علاقة ريهام سعيد وريم الباروي

وكان الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما البعض في العديد من المواقف الصعبة التي مررن بها، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، بعدما حذفتا بعضهما البعض، منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور، ليعودا بحذف بعضهما من جديد.

لكن، خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد على إحدى متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على "إنستجرام" معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".