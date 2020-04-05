الامارات | يبصق على امرأة بسبب التباعد.. والشرطة الألمانية تتعقب الجاني

شكرا لقرائتكم خبر عن يبصق على امرأة بسبب التباعد.. والشرطة الألمانية تتعقب الجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث شرطة مدينة فريدريشسهافن بجنوب ألمانيا عن رجل بصق على امرأة في أحد متاجر البقالة الكبرى أثناء مشادة كلامية بشأن الإبقاء على مسافة آمنة خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيان للشرطة صدر اليوم الأحد، كان الاثنان في منطقة تحصيل قيمة المشتريات، عندما نشبت مشادة كلامية بشأن احترام الحد الأدنى للمسافة الموصي بها.

واعتذرت المرأة (27 عاماً) للرجل الذي كان يقف أمامها، لكنه أصبح عدوانياً، رافعاً يده وكأنه سيضربها، وبصق على وجهها.

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ووجهت الشرطة نداء للشهود الذين يمكنهم المساعدة في تعقب الجاني، إذ تشير التقديرات إلى أنه في سن الـ35، ومطلوباً بتهمة التعدي.

وتوصي السلطات في ألمانيا، مثل غيرها في كثير من دول أخرى، المواطنين باحترام وجود مسافة فيما بينهم بهدف التقليل من خطر نقل العدوى بالفيروس الذي يمكن أن يتسبب في الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي قد يشكل خطراً على الحياة.

وأصبح كثير من متاجر البقالة الكبرى هناك مجهزة بشاشات مراقبة من أجل حماية المحصلين من الزبائن المصابين.