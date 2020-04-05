كايلى جينر تكرس شركتها لمستحضرات التجميل لإنتاج مطهرات اليد بسبب "كورونا"

أعلنت عارضة الأزياء وأيقونة الجمال فى العالم كايلى جينر اتجاه شركتها المتخصصة فى إنتاج مستحضرات التجميل، إلى تصنيع مطهرات اليد، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، والذى دفع الناس فى أغلب أنحاء العالم للالتزام بالعزل المنزلى والتباعد الاجتماعى لحماية أنفسهم من خطر العدوى.ووفقًا لموقع مجلة "Hello" أكدت نجمة تليفزيون الواقع أنها تريد مساعدة الناس فى مكافحة الفيروس القاتل، ونتيجة لذلك سوف يصنعون غسول اليد والمطهرات، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمى هل المنتجات المصنوعة مثل Kylie Skin مجانية أم لا.

وأخذت كايلى المبادرة بمساعدة والدتها كريس جينر، ويحتوى مطهر اليد المخصص على رسالة خاصة لأول المستجيبين لدعم المجتمع، كما كشف ممثل العلامة التجارية، أنها ستقوم مع مصانع Coty بتصنيع معقم اليدين دون أن يؤثر على إنتاج منتجات Kylie Skin.وكانت كايلى جينر قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تبرعها بمليون دولار، للمساعدة فى توفير معدات واقية لموظفى الخدمات الطبية والرعاية الصحية الذين يقاتلون COVID-19

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