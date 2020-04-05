صيحة اللاتكس من وحي كيم كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - تختار نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ما يناسب شكل جسدها والذي يظهرها بشكل مثير، لتثبت أنها الأفضل في عالم الأزياء.

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وفي احدى اطلالاتها الاخيرة ، اختارت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً بدلة اللاتكس المصنوعة من المطاط وباللون الأصفر الكموني من تصميم العلامة التجارية "بالمان"، حيث عرضت إطلالتها على منصة العرض في أسبوع الموضة بباريس يوم الجمعة الماضي، ومما لا شك فيه فقد صممت لها خصيصاً حيث تناسقت مع منحنيات جسدها، وهي أول من ارتدتها خارج المسرح.ولإتمام إطلالتها المثيرة اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع وضع ربطة شعر بلون مطابق للبدلة كما ارتدت سترة فوقها.



جهد كبير



هذه الاطلالة التي تبدو متكاملة أخذت الكثير من الوقت والجهد لارتدائها، ففي فيديو خاص تم نشره على انستغرام، بدت كيم كم تتعذب لارتداء تصميم اللاتكس وكم تحتاج الى المساعدة في ذلك.

الحالة نفسها تنطبق على من ترتدي اللاتكس أمثال كورتني كاردشيان ومايا دياب ونادين نسيم نجيم وجينيفر لوبيز وغيرهم كثر....



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اللاتكس صيحة أساسية هذا الموسم









والجدير بالذكر أن اللاتكس هو موضة أساسية هذا الموسم وفي خريف وشتاء 2020 – 2021 بحيث برز في مختلف عروض الأزياء خصوصاً سان لوران وبالمان وريشار كين وسبورتماكس وغيرهم كثر...



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كيف نرتدي اللاتكس؟

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- ارتدي اللاتكس على شكل فستان فإذا كان بحمّالات رفيعة، إختاري القصة الميدي لمزيد من الرقي، يليق هذا التصميم بالنحيفات والممتلئات معاً ويبقى الأهم هو اعتماد تسريحة بسيطة و ومكياج نيود.

- لا تخشي اللاتكس الزاهي إذا كنت ممتلئة فليس اللون هو ما سيجعلك تبدين مبتذلة بل طريقة تنسيق هذه الصيحة عليك وإذا كنت سمراء سيليق حتماً بك الزهري الباستيل فلا تخافي.

- إعلمي ان فستان اللاتكس المقفول حتى العنق يضفي مظهراً راقياً مهما كان قصيراً، ويمكنك اعتماد جزمة قصيرة من القماش أو حذاء tube المزود بجوارب رقيقة معه

- جربي ارتداء تنورة من اللاتكس بلون نيود إذا كنت نحيلة أما إذا كنت ممتلئة جربي التنورة الميني السوداء.

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