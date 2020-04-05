إطلالات كايتي بيري الجريئة هل تجاوزت بها الخطوط الحمراء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - كايتي بيري Katy Perry تعتبر واحدة من أكثر نجمات العالم شهرة، وأغنياتها على مر السنوات حققت نجاحات ساحقة، واحتلت المراتب الأولى على القوائم العالمية، وكذلك كان لاطلالاتها حصة كبيرة من هذه الشهرة؛ حيث إنها ومنذ دخولها عالم الأضواء والنجومية رسمت لنفسها خطاً مختلفاً اتسم بالجرأة والاطلالات ذات الطابع الأنثوي المستوحى من أسلوب الريترو والخمسينات مع لمسات عصرية، واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات كايتي بيري الجريئة ذات الطابع المتمرد وإليك بعض الأمثلة.



فستان قصير منقط اعتمدته كايتي بيري في إحدى المناسبات:

لوك شبابي في فستان منقط اعتمدته كايتي بيري



اطلالة ذات طابع شبابي أنثوي اعتمدتها كايتي بيري Katy Perry في إحدى المناسبات، وقد اختارت فيها فستاناً قصيراً منقطاً باللونين الزهري والأصفر أكمامه منفوخة وطوله وصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه صندل كعب عال مزيناً بالريش الزهري وأقراط ملفتة تدلت على كتفها.

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لوك معرق بالورود من دولتشي أند غابانا اختارته كايتي بيري:

لوك معرق بالورود اعتمدته كايتي بيري



لوك ملفت اتسم بالبهرجة اعتمدته كايتي بيري Katy Perry من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana وكان عبارة عن توب قصيرة مزينة بالورود النافرة وبنطلون سكيني معرق بالورود الملونة، زينت خصره بحزام من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بصندل كعب عال وأقراط على شكل ورود أيضاً.

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بدلة من الحرير اعتمدتها كايتي بيري:

بدلة رسمية من الحرير اعتمدتها كايتي بيري



مؤخراً شاهدنا كايتي بيري Katy Perry في اطلالة عصرية ملفتة، وقد اختارت فيها بدلة رسمية باللون التفاحي المشرق من الحرير المزركش بنقشة جلد النمر مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بصندل كعب عال من البلاستيك الشفاف وأقراط كبيرة باللون الأبيض.

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كايتي بيري في فستان سهرة من ستيلا مكارتني:

فستان سهرة ماكسي باللون الأزرق اعتمدته كايتي بيري



اعتمدت كايتي بيري اطلالة مسائية اختارت فيها فستان سهرة ماكسياً باللون الأزرق الداكن من ستيلا مكارتني Stella McCartney قصته ضيقة ومنسدلة، ومزين عند منطقة الأكتاف والأكمام بقماش شبكي براق، وكانت قد نسقت معه حقيبة يد باللون الفضي وأقراط بارزة.





اطلالات كايتي بيري الجريئة التي اعتمدتها لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، هل تجاوزت بها الخطوط الحمراء؟ شاهدي الصور وأخبرينا رأيك.

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