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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - تأنقت الفنانة كارمن سليمان بالعديد من الفساتين المصممة بشكل مذهل والمناسبة للفتيات بمختلف أعمارهن، لذا جمعنا لكن هذه الخيارات التي اعتمدتها في إطلالاتها؛ لتستوحوا منها أفكارًا لمناسباتكن.
فساتين اللون الأسود لإطلالة فخمة
اعتمدت كارمن سليمان فساتين اللون الأسود في إطلالاتها المختلفة، وكان من أبرزها فستان قصير بأكمام طويلة مزين بطيات ناعمة، وآخر أسود مزين بمربعات لامعة، وارتدت فستانًا أسود مصمم بنقشة وطبقات ناعمة ومزين بالذهبي، واختارت فستانًا أسود طويلًا بطبقات تكسوه اللمعة الفضية، وأطلت بفستان أسود لامع ومحتشم مزين بالريش في الخصر.
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فساتين فاتحة لإطلالة مفعمة بالحياة
تهوى الفتيات اختيار الفساتين الفاتحة في مناسباتهن، ومن إطلالات كارمن تزينت بفستان أصفر منفوش مزين بطيات في الجزء العلوي، وتجملت بفستان أبيض مكشوف الأكتاف ومصمم بذيل وفتحة جانبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين مستوحاة من كارمن سليمان لحفلات ما بعد الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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