الأكمام المنفوخة آخر صيحات موضة ربيع صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - منذ ربيع العام الماضي، لوحظ رواج موضة الأكمام المنفوخة بشكل كبير؛ خاصةً من قِبل أيقونات الموضة، سواء المدونات أو النجمات.

تعود هذه الموضة إلى حقبة الثمانينات التي عُرفت في تاريخ الأزياء بأنها عصر التغيير الجذري؛ فمنذ ذلك الحين أصبحت الموضة تحتضن الأفكار الجريئة وغير المألوفة.

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Alexander Mcqueen



هذا الموسم، ظهرت صيحة الأكمام المنفوخة على ممشى عروض الأزياء وتألقت عارضات دار الأزياء الراقية بأزياء الثمانينات، ومنها الأكمام المنفوخة التي زينت تصاميم متنوعة.





والكثير من الأكمام المنتفخة رأيناها في عروض ربيع وصيف 2020، والتي ذكّرتنا بملابس النساء في بداية القرن الـ 20.















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بدت هذه الأكمام أنثويّة، مع تفاصيل كالكشاكش والعِقَد، بنغمات لونيّة مختلفة، وحملت أحياناً نغمات من حقبة الثمانينيّات، خصوصاً وأنّها أتت كجزء من جاكيتات ساتان ضخمة مع تنانير مماثلة.



أكتظت مدرجات عروض أسبوع الموضة في باريس للهوت كوتور بفساتين السهرة المصممة بهذا الستايل الذي يعيدنا إلى أجواء العصر الفيكتوري.





نصائح لإتقان طلّة الأكمام المنتفخة

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قرر المصممون أن يعودوا الى الحقبات الماضية، مسلطين النظر على صيحات الأكمام المنتفخة.



-من الضروري جداً عند تبني هذه الصيحة، عدم الاكثار من الأكسسوارات خصوصاً الكبيرة منها والبارزة والتي تتمور حول منطقة الوجه والعنق، وهنا نعني أنه يمكنك تنسيق أقراط وعقود ناعمة مع هذه الصيحة الجميلة.



- اختاري توبات بسيطة التصميم لإبراز جمال الأكمام وإكمال الطلّة الرومانسيّة.



- عندما تختارين الأكمام المنتفخة، ابحثي عن تنانير أو بنطلونات بقصّات مستقيمة، لطلّةٍ متوازنة.

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