استوحي من النجمات أجمل القفاطين للشهر الفضيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وبالطبع كما نعلم أن العبايات والقفاطين، من القطع الأساسية والمهمة، التي يمكن أن نتألق بها في هذا الوقت، لإطلالة فخمة، مع لمسة مبهجة، ومحتشمة بالوقت نفسه. ولهذا اخترنا لكِ أجمل موديلات القفاطين من وحي النجمات، لتستوحي منها أفكار لإطلالتكِ في رمضان 2020.
القفطان الشبابي من بسمة بوسيل
يمكنكِ اختيار هذا اللون لإطلالة شبابية تناسب أجواء الصيف، ورمضان 2020، خاصة مع التطريزات الملونة التي تتناسب مع الأجواء المبهجة للشهر الفضيل، من الممكن أن تعتمدي معها حجاب باللون الأبيض، أو الأزرق الفاتح، مع صندل مفتوح باللون الأبيض، أو النود الروز.
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القفطان برسومات الورود من أسماء المنور
لفتنا هذا القفطان البسيط، الأقرب في تصميمه لشكل الفستان، اعتمدته أسماء المنور باللون الأرجواني الفاتح، مع رسومات الورود البيضاء، ضيق من ناحية الخصر، مع حزام مطاطي بالفستان نفسه.
تلك الدرجة تناسب كل ألوان البشرة للصبايا، وتصميم حزام الخصر المطاطي، يناسب الصبايا النحيفات، وكذلك صاحبات القوام الممتليء.
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القفطان الأصفر المطرز مع حزام الخصر العريض بأسلوب دنيا بطمة
أما دنيا بطمة، فاخترنا لكِ منها هذا التصميم للقفطان الأصفر، وكما تعرفين أن هذا اللون سيكون واحد من أكثر الدرجات الدارجة هذا الصيف، نسقيه مع حزام الخصر العريض، وكعب باللون الفضي أو الأبيض.
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القفطان الأسود مع حزام الخصر الذهبي من جميلة بدوي
لفتنا هذا الموديل للقفطان الضيق بأسلوب جميلة بدوي، مع تصميم الميرماد، ولكنه مازال يحمل في طابعه أسلوب القفطان المغربي، مع حزام الخصر، والخياطة الأمامية المعروفة للقفاطين، مع تطريزات بارزة بالخيوط الذهبية، أضافت لمسة مترفة للموديل.
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