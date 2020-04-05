شميز أبيض للمحجبات ونصائح لتنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - اختيار الألوان المحايدة بالقطع الأساسية من الأفكار الذكية التي يمكنكِ اتباعها، حتى تستطيعي ارتداء تلك القطعة في الكثير من المناسبات، وليسهل تنسيقها مع باقي قطع الأزياء لديكِ، على سبيل المثال الشميز الأبيض، يعتبر من القطع المهمة بخزانة الصّبية، ولا يقتصر ارتداؤه على مناسبة بحد ذاتها، بل يناسب إطلالالتكِ الكاجوال والكلاسيكية، لأن الأمر بالنهاية سيعتمد على التنسيق.

واليوم سوف نركز أكثر على ستايلات شميز أبيض للمحجبات، وأكثر من نصحية لتنسيقه بأفضل الطرق، للكثير من مناسباتكِ.





الشميز الأبيض مع الجينز الواسع

الشميز الأبيض مع الجينز الواسع



واحدة من أسهل الطرق التي يمكنكِ بها اعتماد الشميز الأبيض للصبايا المحجبات، هو تنسيقه مع الجينز الواسع، لإطلالة عملية، خاصة مع الموديل الطويل للقميص، مناسب لكل الصبايا، والأمهات كذلك.

من الممكن أن تعتمدي هذا اللوك بالجامعة، برحلاتكِ الطويلة، أو بمشاويركِ النهارية البسيطة، ومن الممكن أن تغيري في تنسيق الحذاء، كنوع من التجديد، ما بين أحذية الخوص، أو السنيكرز الملون.

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الشميز الأبيض القصير مع التنانير

الشميز الأبيض القصير مع التنانير





أما إذا كان لديكِ شميز أبيض قصير، فالأفضل أن تنسقيه مع التنانير، وهنا لن تتقيدي بلون محدد، لأنه كما ذكرنا الأبيض يناسب الكثير من الدرجات المختلفة.

ولحركة جريئة وعصرية، اربطي نهاية القميص على الخصر، كبديل عن الحزام، لتبرزي رشاقتكِ أكثر، ولستايل كاجوال بلمسة أنثوية.

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القميص الطويل مع التوب الكلاسيكي

القميص الطويل مع التوب الكلاسيكي





من الأفكار الذكية لاختيار الشميز الابيض، أن تعتمديه لكي ترتدي القطع المكشوفة من دون أكمام، لستايل يناسب الأسلوب المحتشم، على سبيل المثال تنسيقه مع التوب اللامع، والبنطلون الكلاسيكي، لستايل يناسب أكثر أوقات ما بعد الظهر.



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القميص الأبيض مع الفساتين دون أكمام

القميص الأبيض مع الفساتين دون أكمام





وتلك طريقة أخرى لكي تعتمدي القميص مع القطع التي تبدو أنها لا تناسب حجابكِ، كالفساتين من دون أكمام مثلًا، يمكنكِ اختيار القميص الأبيض، مع الفستان الكات، وتنسقي الإكسسوارات بألوان تناسب كلًا من القميص والفستان.

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