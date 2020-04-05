موديلات عبايات سوداء موضة 2020 لصاحبات القوام التفاحة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - ضمت مجموعات العبايات الجديدة التي كشف عنها مؤخرًا أشهر المصممون موديلات تخدم اطلالات صاحبات القوام على شكل التفاحة Apple Shape حيث تميزت بالأكتاف الخالية من أي تفاصيل والتي تساعد في تنحيف الجزء العلوي الممتلئ من الجسم.
طالعي أجمل موديلات العبايات السوداء لتواكبي بها آخر صيحات الموضة لإطلالة موفقة في شهر رمضان الفضيل.
عبايات بياقة خالية من التفاصيل موضة الموسم
استعيني بالعبايات السوداء المصممة من دون ياقات والتي تأتي على شكل حرف V لتنحف منطقة الصدر وتجنبي تمامًا إرتداء القلادات الضخمة، نرشح لكِ الموديلات التي تألقت بها عارضات دار موزان Mauzan ولوزان Louzan.
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عبايات سوداء مطرزة موضة ربيع 2020
اختاري العبايات السوداء الخالية من التطريز حول منطقة الأكتاف والصدر حتى تنحفي هذه المنطقة الممتلئة من جسمك ولا مانع من أن تكون مزدانة بتطريز ناعم في القسم السفلي منها لتجذبي النظر إلى الجزء النحيف كما في الموديلات التي رصدناها لدى أناتومي Anatomi ونور ذا ليبل Noor the Label وماركة داج Daj.
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عبايات ناعمة من دون تطريز موضة 2020
تبني موضة العبايات السوداء الناعمة الخالية من أي تفاصيل والتي أدرجتها ماركات عديدة مثل Clue لتساعدك في تنحيف الجسم الممتلئ واكتفي بتنسيقها مع أقراط متدلية بترصيعات ناعمة وحذاء مدبب المقدمة باللون الأسود.
عبايات بتطريز عمودي رفيع آخر موضة
طرحت العديد من الماركات تشكيلة من العبايات السوداء المحبوكة بتطريز ناعم على هيئة خطين متوازيين على الجانبين مثل الموديلات التي حملت توقيع أناتومي Anatomi وأدور بوتيك Adore Boutique، تساهم هذه الأنماط في إطالة الجسم وبالتالي منحه مظهر أكثر نحافة، فقط احرصي على تنسيقها مع أحذية بلون الجلد وحقيبة كتف متوسطة الحجم.
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