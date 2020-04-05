مجوهرات وإكسسوارات مميزة من لولو العسلاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - تزينت الإعلامية لولو العسلاوي بالعديد من الإطلالات المميزة، التي اهتمت فيها بأدق التفاصيل، ومنها نسَّقت مجوهرات وإكسسوارات مذهلة مع إطلالاتها الأنيقة. إليكِ أبرز تنسيقاتها.



الأطقم الفضية

الأطقم الفضية



تتزين معظم الفتيات بالأطقم الفضية في مناسباتهن الضخمة، ومنها تجملت لولو بطقم فضي يحمل العديد من الزهور المتداخلة والمتسلسلة في العقد والسوار، نسقته مع ٣ خواتم ضخمة بتصميمات مختلفة وأقراط معينة بنقوش، وفي إطلالة أخرى؛ اعتمدت طقمًا ضخمًا مكوَّنًا من أقراط فضية بدوائر متداخلة؛ تحمل فصًّا أخضر في آخرها، وعقدًا ضخمًا مكوَّنًا من العديد من الدوائر الفضية المكملة بفصوص خضراء؛ لمظهر يناسب المناسبات الضخمة، ولطقم بسيط؛ ارتدت سوارًا وسلسالًا وخاتمًا بفصوص فضية بسيطة، وأقراطًا طويلة بالتصميم ذاته، وتأنَّقت بطقم كامل فضي ناعم مزيَّن بفص أخضر مع سِواريْن ناعميْن وخاتم ذهبي.

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مجوهرات عصرية

مجوهرات عصرية



تحب بعض الفتيات التفرد بقطع مجوهرات لا مثيل لها، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- إطلالة للولو العسلاوي بخاتم وساعة ضخمين، ملتفَّيْن على يدها كالحَيَّة؛ لمظهر فريد من نوعه، ولإطلالة مميزة؛ نسقت نظارة ضخمة بعدسات بُنِّيَّة مزيَّنة بفصوص في الأطراف مع خواتم ذهبية بفصوص ملونة وساعة ضخمة بتصميم مميز مع سِواريْن ناعميْن، أحدهما بفصٍّ فيروزي.

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الإطلالات الذهبية

الإطلالات الذهبية



تعتمد لولو على اللون الذهبي في قلاداتها البسيطة، التي تعطي مظهرًا بسيطًا مفعمًا بالأنوثة والجمال، كأقراط دائرية صغيرة باللون الذهبي، وقلادة ذهبية ناعمة بتعليقة زهرة، وسوار وخاتم يجمعان اللون الأسود والذهبي والفضي، كما تجملت بقلادة ذهبية بتعليقة دوائر متداخلة مع أقراط ناعمة، ولستايل عصري؛ اختارت عقدًا بسيطًا بدوائر مع أقراط دائرية وثلاثة أساور مختلفة، أحدها مصممٌ بدائرة ملتفَّة على المعصم بطريقة بسيطة وناعمة، وآخر أكثر نعومة، وسوار مزيَّن بفصَّين باللون الأبيض والأسود، وخاتم بالتصميم ذاته.



تنسيقات بأكثر من قلادة

تنسيقات بأكثر من قلادة



تألقت لولو بأكثر من إطلالة، اعتمدت فيها على قلادتين مختلفتيْ التصميم، إحداهما قلادة تحمل تعليقة زهرة، والأخرى دائرية مع أقراط دائرية وخاتمين بتصاميم مختلفة، ولإطلالة أخرى ظهرت بقلادة ذهبية تزيِّنها زهرة زرقاء وقلادة بدوائر مختلفة اللون مع أقراط دائرية، وأطلَّت بدائرة ذهبية يزيِّنها فصّ وقلادة بزهرة ذهبية مع خاتم ناعم وساعة ضخمة بتصميم عصري.

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