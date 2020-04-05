تسريحة الكعكة العالية مثالية للحجر المنزلي... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - تعد تسريحة الكعكة العالية بأشكالها المختلفة، من أفضل تسريحات الشعر وأكثرها ملاءمة لأوقات الحجر المنزلي في زمن الكورونا، كونها تسريحة مريحة وعملية ولا تتطلب الكثير من الوقت. لذلك، نرصد لك مجموعة من النجمات اعتمدنا تسريحة الكعكة العالية بأسلوب ناعم وبسيط، لتستوحي منها ما يعجبك.



مايلي سايرس

مايلي سايرس



تعد تسريحة الكعكة العالية الفوضوية مع الغرة الأمامية القصيرة التي تغطي الجبين، خياراً مثالياً للحجر المنزلي، فهي تسريحة عملية جداً ومريحة، ولا تتطلب منك سوى دقائق معدودة لتنفيذها. اعتمديها على طريقة النجمة مايلي سايروس Miley Cyrus، بحيث تتركين بعض الخصل الفوضوية منسدلة على جانبي الوجه.

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جيجي حديد

جيجي حديد



إذا كنت تمتلكين غرة طويلة وتريدين سحبها عن وجهك لتشعري بالراحة خلال تحركاتك في الحجر المنزلي، اعتمدي الكعكة العالية الفوضوية مع الغرة المسحوبة الى الخلف بشكل عفوي، وذلك على طريقة عارضة الأزياء العالية جيجي حديد Gigi Hadid. إنها تسريحة بسيطة وعفوية وملائمة جداً للحجر المنزلي.



كارا ديليفين

كارا ديليفين



إن كنت ترغبين في إطلالة أنيقة وعصرية حتى خلال الحجر المنزلي، بإمكانك اعتماد الكعكة العالية الأنيقة مع الغرة المسحوبة بإتقان، على طريقة النجمة كارا ديليفين Cara Delevingne. اسحبي شعرك كله الى الخلف بأسلوب المعكة العالية، ولفيه بطريقة جذابة، واحرصي على تطبيق السبراي على الغرة لتكون التسريحة أكثر جمالاً وأناقة.

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هايلي بالدوين

هايلي بالدوين



لمظهر بسيط وناعم خلال الحجر المنزلي، تعد تسريحة الكعكة العالية العفوية على طريقة النجمة هايلي بالدوين Hailey Baldwin، من أفضل الخيارات للحجر المنزلي، كونها مريحة جداً. لفي شعرك الى الأعلى على شكل كعكة عفوية نازلة وثبتيها بأكسسوار قماشي ناعم.



بيلا حديد

بيلا حديد



كذلك تعد تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية المسحوبة على طريقة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد Bella Hadid، من أفضل الخيارات للحجر المنزلي، فهي عملية وتمنحك مظهراً ناعماً وأنيقاً في الوقت نفسه. وهي ملائمة جداً لذوات الشعر متوسط الطول.



باربرا بالفين

باربرا بالفين



إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً، ننصحك باعتماد تسريحة الكعكة العالية المزينة بالضفائر على طريقة النجمة باربرا بالفين Barbara Palvin. اسحبي الغرة الى الخلف بإتقان ولفي شعرك الى الأعلى بأسلوب الكعكة، لكن اتركي خصلتين كبيرتين تصنعين منهما ضفيرتين وتلفينهما حول الكعكة.

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