طريقة عمل الروج بالبنجر.. طبقيها خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - سنعلّمكِ فيما يلي طريقة عمل الروج بالبنجر، فهي سهلة وعملية للغاية خاصة مع صعوبة التنقل والخروج من المنزل في مرحلة الحجر الصحي، فضلًا عن ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل، واحتواء بعضها على مكونات كيميائية ضارة.

كل ما عليكِ فعلُه هو اتباع الخطوات التالي ذكرُها لعمل الروج بالبنجر يعمل على إبراز جمال شفتيكِ.

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طريقة عمل الروج بالبنجر

عمل الروج بالبنجر



المكونات:

1 ملعقة صغيرة زيت لوز

1 ملعقة ثمرة بنجر (مقطعة شرائح صغيرة أو مبشورة)

1 ملعقة صغيرة زبدة كاكاو



الطريقة:

املئي وعاء بكوب من الماء وضعيه على النار وضعي داخله البنجر.

ضعي ملعقة صغيرة زيت لوز مع زبدة الكاكاو، وقلبي جيدًا حتى تمام الذوبان.

بعد سلق البنجر اضربيه في الخلاط جيدًا دون ماء، ثم صفيه للحصول على السائل.

أضيفي البنجر إلى زبدة الكاكاو وقلبي جيدًا.

ضعيه في برطمان زجاجي واتركيه ليبرد.

والآن، أصبح لديكِ ملمع شفاه طبيعي وآمن، يمكن استخدامه للخدود للحصول على حمرة طبيعية، بحيث نضع 3 نقاط على الخدين وندلّكها برفق إلى أن تتشربها البشرة.



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نصائح للعناية بالشفاه

العناية بالشفاه

قشّري شفاهك: مرة كل أسبوع باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة بعد غمسها في محلول من عسل النحل و زيت الزيتون وفرك الشفاه بها بحركات دائرية لعدة ثوان ثم غسلهما وبعد ذلك ترطيبهما.

ابتعدي عن لعق الشفتين: إنّ لعق الشفتين باستخدام اللّسان يعد شبيهاً بتعريض اليدين إلى الماء باستمرار مما يتسبب في تشققهما و جفافهما، لذا ابتعدي عن هذه العادة السيئة كليًا.

اشربي الماء: يجب أن تحرصي على شرب كميات وفيرة من الماء لأنه يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم، لذلك اشربي على الأقل مقدار ثمانية أكواب في اليوم.

استخدمي فازلين: يمكنك أيضاً أن تضعي على شفتيكِ الفازلين فهو من شأنه أن يحافظ على رطوبتهما لمدة أطول خاصة لو كان النوع الشمعي.

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