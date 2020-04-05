مكونات طبيعية للعناية بالبشرة في الحجر المنزلي... استخدميها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - تعتمد النجمات العالميات حيلاً مذهلة ومثيرة للدهشة أحياناً للعناية ببشرتهن، ويعود إليها الفضل في تمتعهن الدائم ببشرة شابة خالية من الشوائب والعيوب. وفي زمن الكورونا، بإمكانك العناية ببشرتك في الحجر المنزلي على طريقة أهم نجمات هوليوود، باستخدام مكونات طبيعية متوافرة في مطبخك سنعرفك إليها في هذا المقال.



ماسك السكر للجسم من كيم كاردشيان

كيم كاردشيان



تتجنب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian في الوقت الحالي الخضوع لجلسات تقشير الجسم بسبب الحجر المنزلي وتفشي فيروس كورونا، وتستعيض عنه بماسك السكر للحصول على بشرة جسم نظيفة وناعمة، فالسكر غني بحمض الجليكوليك الذي يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت وترطيب البشرة وطرد السموم منها.

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وصفة مكبعات الثلج لإحياء البشرة وشدها من كايت موس

كايت موس



النجمة كايت موس Kate Moss، تستخدم في الحجر المنزلي، وصفة مكعبات الثلج لإحياء البشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث تقوم بتدليك وجهها بمكعبات الثلج، التي تعزز الدورة الدموية في البشرة وتعيد إليها الإشراقة والتوهج، كما تخفف من الانتفاخات واحمرار الجلد.



وصفة الحليب لتغذية البشرة من سيندي كروفورد

سيندي كروفورد



النجمة سيندي كروفورد Cindy Crawford، تستخدم في الحجر المنزلي، وصفة الحليب لإبقاء البشرة رطبة وناعمة ومدها بالمغذيات الضرورية وتعزيز صحتها، حيث تقوم يومياً بدليك وجهها بالحليب السائل. فالحليب غني بالمعادن والبروتين والكالسيوم، وكلها مغذيات ضرورية لصحة البشرة.

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مقشر طبيعي لمنح البشرة التوهج الطبيعي من كيت بلانشيت

كيت بلانشيت



النجمة كيت بلانشيت Cate Blanchett، تقوم خلال الحجر المنزلي، بتحضير مقشر للوجه باستخدام زيت الزيتون وزيت المكاديميا وعصير الجريب فروت وملح البحر، وتقوم بدليك وجهها به، فيمنح وجهها الإشراقة والتوهج الطبيعي.



وصفة الفازلين لمكافحة تجاعيد العين من جنيفر أنيستون

جنيفر أنيستون



النجمة جنيفر أنيستون Jennifer Aniston بدورها، تستخدم خلال الحجر المنزلي وصفة الفازلين، حيث توصي بوضعه حول العين مرة يومياً قبل الخلود الى النوم، وتركه حتى صباح اليوم التالي، حيث يعمل على مكافحة تجاعيد العين والتقليل من الخطوط الدقيقة حول العين.



وصفة زيت النعناع لتكبير ونفخ الشفاه من ماريا كاري

ماريا كاري



النجمة ماريا كاري Mariah Carey، تعمل على إبراز شفتيها وجعلهما أكثر امتلاء في الحجر المنزلي من خلال استخدامها وصفة زيت النعناع، حيث تمزجه مع ملمع الشفاه خاصتها وتقوم بوضعه على شفتيها، إذ إن زيت النعناع يحفز تدفق الدم في الشفاه، مما يجعلها منفوخة وأكبر حجماً.

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