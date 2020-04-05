هل يعيش فيروس كورونا على الشعر وما الطريقة الصحيحة لغسله؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية هو أفضل طريقة لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا، لكن ماذا عن الشعر؟ فهل يعيش الفيروس عليه وما الطريقة الصحيحة لغسل الشعر في زمن الكورونا؟ أسئلة كثيرة قد تراود النساء في هذه المرحلة الخطيرة من تفشي وباء كورونا. تعرفي الى الإجابة في هذا المقال.



فيروس كورونا والشعر

فيروس كورونا والشعر



لقد أثبتت الدراسات أن فيروس كورونا يعيش لمدة 24 ساعة على الورق المقوى، ويومين على المعدن، وثلاثة أيام على الأدوات البلاستيكية، إلا أنه ليست هناك دراسات تثبت بشكل مؤكد العلاقة بين الكورونا والشعر. لكن في الأحوال كافة، عليك حماية نفسك بكل الطرق الممكنة من التقاط العدوى بهذا الوباء الشديد، من بينها غسل الشعر بالشكل الصحيح والعناية به في زمن الكورونا.

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تنظيف فرشاة الشعر بشكل جيد

تنظيف فرشاة الشعر بشكل جيد



بما أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لمدة يومين الى ثلاثة أيام، فإن فرشاة الشعر قد تشكل إحدى الوسائل لالتقاط العدوى بالفيروس. بالتالي، فإن تنظيف الفرشاة وتعقيمها هما إحدى الوسائل لتجنب الإصابة بالكورونا، وذلك بإزالة الشعر من الفرشاة ووضعها في وعاء يحتوي على ماء دافئ وقطرتين من الشامبو.



تجنب وضع اليدين على الشعر

تجنب وضع اليدين على الشعر



حاولي ألا تلمسي شعرك بيديك، فرغم أن الشعر هو أقل عرضة للخطر في زمن الكورونا، حيث أن الزيوت الطبيعية الموجودة في فروة الرأس والشعر تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا قد تحد من فعالية الميكروبات في الالتصاق بالشعر، إلا أن الفيروس قد ينتقل الى الشعر بواسطة اليدين، مما يعزز خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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سحب الشعر الى الخلف

سحب الشعر الى الخلف



إذا كنت مضطرة للخروج، وخصوصاً لشراء الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائية، احرصي على سحب شعرك بالكامل الى الخلف على شكل ذيل حصان، حيث أن الأماكن التي تقصدينها قد تكون ملوثة بجزيئات فيروسية، مما يجنب الشعر التقاط أي رذاذ يحتوي على فيروس كورونا



غسل الشعر فوراً عند العودة الى المنزل

غسل الشعر فوراً عند العودة الى المنزل



من المهم جداً أن تغسلي شعرك جيداً بالشامبو كلما قصدت أماكن أو مناطق قد تكونين عرضة فيها لفيروس كورونا. فعند العودة الى المنزل، احرصي على غسل شعر مرات عدة بأنواع شامبو تحتوي على مواد مضادة للفيروسات والبكتيريا وتعمل على إزالة الأوساخ من الشعر وفروة الرأس، وهي موجودة إجمالاً في الصيدليات. من ثم، شطفي شعرك بالمياه الساخنة.

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