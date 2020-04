ألوان مناكير صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - يشكل فصل الصيف أفضل فرصة لتجربة ألوان المناكير الزاهية والقوية والتي تبث في المرأة الإحساس بالمرح والحيوية والنشاط. وخلال صيف 2020، ستحتل ألوان المناكير المشعة والساطعة حيزاً كبيراً في موضة تزيين الأظافر لهذا الموسم، وسنعرفك الى أبرزها في هذا المقال.



الأحمر الساطع

الأحمر الساطع



من المعروف أن الأحمر هو موضة كل المواسم، وخلال صيف 2020، سيكون الأحمر الساطع، أو أحمر الدم، موضة المناكير الأبرز، التي ستضيء أظافرك ويديك. يلائم المناكير الأحمر الساطع صاحبات البشرة السمراء والبيضاء على حد سواء، كما أنه مناسب للأوقات كافة. ننصحك بتجربة المناكير الأحمر الساطع من شانيل Le Vernis Longwear Nail Color in Gitane.

الأصفر

الأصفر



تألقي هذا الصيف بالمناكير الأصفر الذي يحاكي أشعة الشمس وأجواء هذا الفصل المليئة بالمرح والتسلية، فلا تترددي في تجربته، لا سيما إن كنت تمتلكين شخصية جريئة وتميلين الى كل ما هو مميز ولافت. بإمكانك تجربية المناكير الأصفر من علامة Sally Hansen: Xtreme Wear Nail Polish in Mellow Yellow.



البنفسجي

البنفسجي



البنفسجي هو من أكثر الألوان التي تكون رائجة خلال الربيع، إلا أن هذا العام سيستمر هذا اللون الموضة الأبرز خلال الصيف، وهو لون جريء وجذاب، وسيجعل أظافرك قبلة للأنظار. ننصحك بتجربة المناكير الأرجواني من علامة OPI: Polish in Purple With A Purpose.

الأخضر

الأخضر



سيكون الأخضر موضة المناكير الأبرز خلال صيف 2020، فلون الأوراق والشجر سيضيء يديك وأظافرك وسيجعل أيامك مفعمة بالنشاط والحيوية. بإمكانك تجربة المناكير الأخضر من علامة China Glaze: Nail Lacquer in In The Limelight، فهو من أجمل درجات الأخضر الملائمة لهذا الصيف.



الأبيض

الأبيض



المناكير سيكون بدوره موضة رائجة خلال صيف 2020، وهو يتناغم مع مختلف إطلالاتك الصيفية، ويلائم أيضاً الأيام العادية كما المناسبات. فإن كنت تميلين الى المناكير الأبيض، ننصحك بتجربة La Laque Couture in Blanc Arty من علامة إيف سان لوران YSL.



الأرجواني

الأرجواني



يعد اللون الأرجواني خياراً رائعاً لفصل الصيف في ما يتعلق بتزيين الأظافر، وهو سيكون من أبرز ألوان المناكير خلال الأيام المقبلة، علماً أنه ملائم جداً للفتيات في سن العشرينات. بإمكانك تجربة المناكير الأرجواني من علامة ديور Dior: Dior Vernis Polish in Mirage.

