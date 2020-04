عطور تحسن المزاج خلال الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - لا شك أن الحجر المنزلي وتمضية معظم الوقت في البيت سيؤديان الى شعورنا بالملل وقلة النشاط والحيوية، وأحياناً بالكآبة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة من أفضل العطور العالمية التي تحسن المزاج خلال الحجر المنزلي من بينها العطور الزهرية وعطور الحمضيات...



العطور المحتوية على الحمضيات



تساعد العطور التي تحتوي في تركيبتها على الحمضيات، في رفع معنوياتك عندما تشعرين بالإحباط والتشاؤم. وهناك الكثير من الخيارات، حيث بإمكانك اختيار عطر حمضي يناسب ذوقك، مثل Sunflowers by Elizabeth Arden، CH by Carolina Herrera، Acqua di Gioia by Giorgio Armani، أو Armani Code by Giorgio Armani.



Armani Code by Giorgio Armani

Armani Code by Giorgio Armani



يشكل هذا العطر الأنثوي المميز مزيجاً من المكونات الحمضية والزهرية والحلوة التي تأسر برائحتها أي شخص، في مقدمها البرتقال الإيطالي والفانيليا والعسل والأزهار والزنجبيل... وهذه النغمات كفيلة بأن تغير مزاجك نحو الأفضل وتشعرك بالحيوية والسعادة.

العطور التي تتكون من الأعشاب



تحسن هذه الأنواع من العطور المزاج وتشعرك بالتفاؤل، وذلك نظراً الى الخصائص العلاجية التي تتمتع بها الأعشاب الموجودة في هذه العطور، لا سيما البابونج والخزامى والفانيليا... ننصحك مثلاً بعطر Jo Malone Amber and Lavender، أو Acqua di Parma Colonia، أو Vanilla Woods Eau de Parfum.



Vanilla Woods Eau de Parfum

Vanilla Woods Eau de Parfum



يتكون هذا العطر من نغمات قصب السكر العضوي والزيوت الأساسية والفانيليا والأعشاب، وهو من أفضل العطور خلال الحجر المنزلي، حيث يبث فيك الإحساس بالنشاط والمرح، بعيداً عن الكآبة والملل.

العطور التي تتكون من الورود



إذا كنت تعانين من التعب والضيق والعصبية خلال الحجر المنزلي، لا شيء أفضل من العطور التي تحتوي في تركيبتها على الياسمين، زهرة البرتقال، خشب الصندل، خشب الورد، اللافندر وغيرها... فهي حتماً ستشعرك بالراحة والهدوء والاسترخاء. بإمكانك مثلاً، اعتماد Jo Malone Red Roses أو Floral Street Neon Rose أو Gucci The Alchemist's Garden A Song for the Rose Eau de Parfum.



Floral Street Neon Rose

Floral Street Neon Rose



إنه عطر زهري كلاسيكي بلمسة عصرية مرحة، مثالي لفترة الحجر المنزلي، فبمجرد استخدامه ستعرين بالكثير من الراحة والحيوية. يجمع عطر Floral Street Neon Rose بين روائح الكمثري وزهر التفاح والياسمين والفلفل...

العطور القوية والنفاذة



تساهم هذه العطور في مدك بالطاقة والشعور بالجاذبية، فرائحتها التي تدوم طويلاً ستجعل أوقاتك خلال الحجر المنزلي مليئة بالجمال والاسترخاء. بإمكانك مثلاً، اعتماد Chanel Chance Eau Tendre أو Dolce &Gabbana Light Blue...



Chanel Chance Eau Tendre

Chanel Chance Eau Tendre



إنه عطر دافئ ومنعش في الوقت نفسه، فهو يعتمد في تركيبته على المسك ممزوجاً بالعنبر والسوسن وأخشاب أرز فرجينيا. يعد هذا العطر من أجمل وأرقى العطور في العالم، وسيمدك بالطاقة والنشاط خلال الحجر المنزلي.

