فوائد المايونيز للشعر.. اغتنمي الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 07:43 مساءً - يمكنكِ اغتنام فرصة الحجر الصحي والبقاء في المنزل لـ العناية بالشعر، عن طريق تطبيق ماسك المايونيز نظرًا لما لهذه المادة من منافع تعود بها على شعرك.

إليكِ فيما يلي أبرز فوائد المايونيز للشعر، بالإضافة إلى الخلطات الطبيعية التي تساعدكِ حتمًا في التخلص من الشعر التالف والهش.

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فوائد المايونيز للشعر

فوائد المايونيز

يحمي الشّعر من التّلف الذي قد يُصيبه نتيجة التعرُّض لأشعة الشمس باستمرارٍ.

يُجدد الشعر ويعمل على إصلاح كافة الأضرار التي قد تلحق بالشعر نتيجة استخدام أدوات ومنتجات تصفيف الشّعر التي تُسبب بالجفاف.

يحتوي المايونيز على حمض السيستين الذي يساعد بتغذية فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر بشكلٍ صحيّ.

يعتبر المايونيز من أكثر العلاجات الطبيعيّة الفعّالة في القضاء على القمل، حيث يعمل على خنقه ومنعه من العودة مجددًا.

إنّ الاستخدام المُتكرّر للمايونيز يجعل الشعر منسدلاً.

يحتوي المايونيز على الخل وهو عنصر فعّال في توازن مستويات الحموضة وإفراز الزيوت في فروة الرأس، وهذا ما يجعله سبباً في التخلّص من الدهون التي قد تظهر في فروة الرأس مما يُخلصه من القشرة.

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خلطات طبيعية للشعر من المايونيز



خلطة المايونيز وصفار البيض

ماسك المايونيز



المكونات:

ملعقة كبيرة مايونيز

صفار بيضة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت الخردل



الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط على بشرتِك، واتركي الماسك لمدة 30-45 دقيقة.

اشطفي شعركِ جيدًا بالشامبو.

كرّري الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية وترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف.

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خلطة المايونيز والثوم

ماسك المايونيز



المكونات:

10 قطرات من زيت الزيتون

ملعقة ثوم مهروس

ملعقة كبيرة مايونيز



الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر بالكامل.

غطي شعركِ بالغطاء البلاستيكي أو بأكياس النايلون.

اتركي الخليط على شعركِ لمدة 4- 5 ساعات ثم اشطفيه بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع أو أسبوعين لتغذية شعرِك.



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