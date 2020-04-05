رياضة وقراءة.. كيف تقضي فريدة عثمان وقتها بالحجر الصحي؟

روت فريدة عثمان بطلة السباحة العالمية، رحلة وصولها للحجر الصحي بمرسى علم، عقب عودتها من الولايات المتحدة، قائلة إنَّهم لم يكونوا على علم بأن الطائرة التي تقلهم ستهبط لمرسى علم، بدلًا من القاهرة، ويخضعون للحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين، لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت السباحة العالمية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن: "من أول ما وصلنا المطار بيرشوا كل شوية كلور، وأخدوا حرارتنا وعينة دم، وقسمونا مجموعات كل مجموعة 20 فردا، وروحنا الفندق، وأخدوا مننا بس الباسبورتات لتوزيعنا على الغرف، وبناخد 3 وجبات في اليوم".

وتابعت: "بحاول أعمل رياضة ساعة في اليوم، حتى لو في الأوضة اللي أنا فيها، عشان مش عاوزة مستوايا ينزل، وبكلم أهلي وأصحابي، وبقرا كتب شوية، بعمل الحاجات دي كل يوم عشان مزهقش، والدكتورة كل يوم بتقيس حرارتنا".