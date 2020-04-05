بالفيديو.. لماذا تصدرت نسرين طافش ترند جوجل؟

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الفنانة نسرين طافش ضمن أكثر 10 كلمات "ترند" عبر محرك البحث جوجل، بسبب حديثها عن أهمية اليوجا وفوائدها للصحة الجسدية والنفسية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت "نسرين" مرتدية أزياء رياضية حمراء اللون، بدون أكمام، خلال ممارستها رياضة اليوجا، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الـ60 ثانية، معلقة: "اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس، تبدو الحركات للعين حركات سلسة وسهلة، بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق وتحرق".

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متابعة: "ميزة اليوجا إنها بتشتغل على مستويين الجسد والنفسية، بتعلم قوة الارادة والصبر والسلام والتركيز بالذات، وبتجمع بين تقوية العضلة ومرونتها بنفس الوقت".

واختتمت نسرين طافش حديثها: "في آلاف فيديوهات اليوجا متوفرة على اليوتيوب من السهل للمتقدم.. كل شي أنت بحاجتو سجادة رياضية وشوية إرادة وحب لجسدك ولنفسك"، مرفقة هاشتاج "ابق في المنزل".

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ150 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شجعتيني على اليوجا"، و"كلنا محتاجين نلعب رياضة"، و"زي القمر يا نسرين".