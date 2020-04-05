شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، صورة جديدة لها برفقة أسرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء احتفالهم بعيد الشعنينة. وأرفقت الفنانة تعليقا على الصورة قالت خلاله: "اليوم عيد الشعنينة، والكورونا ما رح تغير بجمعتنا وفرحتنا، بحبكن بينعاد عليكن". Advertisements عيد الشعنينة هو عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضاً بأد الشعانين وبأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين، فارشاً ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته.

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كانت هذه تفاصيل خبر كورونا مش هتغير فرحتنا.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد الشعنينة مع أسرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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