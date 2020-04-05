بلاش المنشر وحطي بصلة في الأركان.. 9 نصائح لمنع دخول التراب لمنزلك

رياح قوية محملة بالأتربة والرمال تسود طقس اليوم، في أغلب محافظات الجمهورية، وهو الطقس الذي يعاني بسببه أصحاب التهاب الجيوب الأنفية، نظرًا للتراب الكثير، بالإضافة أيضًا إلى معاناة ربات المنازل في دخول الأتربة لمنازلهن.

وقدمت الإعلاميات الثلاث سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، مقدمات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC"، خلال حلقة برنامجهن مجموعة من النصائح لمنع دخول الأتربة داخل المنزل.

ومن النصائح التي عرضت خلال حلقة البرنامج:

- وضع مشمع بلاستيك خلف الشبابيك، لتجنب دخول الأتربة.

- وضع فوطة مبللة بالماء تحت "عقب" الباب وتغييرها كل ساعتين، وذلك لامتصاص الأتربة.

- تغطية أثاث المنزل بالأقمشة، ويجب تغييرها أيضًا كل ساعتين حتى لا تلتصق بها الأتربة.

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- يمكن وضع نصف بصلة عند أركان المنزل، وهي من الوصفات الشعبية التي تعمل على امتصاص الأتربة، ومن ثم إزالتها وتنظيف الأرض وتطهيرها.

- الحذر من استخدام الريشة في تنظيف الأثاث لأنها تعمل على بعثرة التراب، لذلك ينصح باستخدام الفوط المببلة في إزالة التراب.

- استخدام المكنسة الكهربائية في أركان الغرف لتنظيفها من الأتربة، وكذلك أيضا تنظيف الستائر والأرائك بالقطع المخصصة لها بالمكنسة.

- يعتبر "الألوميتال" من أفضل الطرق لمنع دخول التراب نهائيا.

- وضع الأجهزة المعقمة للجو في الغرف، لتنقية الهواء وأيضًا الأجهزة المعطرة التي تبث روائح جيدة بدلا من رائحة التراب.

- مع تواجد الأتربة في الجو، يجب الحذر من نشر الغسيل في البلكونة ولا بد من وجود المنشر داخل المنزل، حتى لا تلتصق الأتربة بالملابس.