قالت فريدة عثمان بطلة السباحة العالمية، إنَّ الدولة المصرية ممثلة في السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وأشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، ساعداها على العودة لمصر.
وأضافت السباحة العالمية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن: "مبسوطة بالاهتمام ده، وفخورة به".
وأوضحت أنَّها كانت في الولايات المتحدة لإجراء تمارين قبل انطلاق الأولمبياد؛ لكن بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا قررت العودة لمصر: "الحال في أمريكا دلوقتي مش كويس".
وعن الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت "فريدة": "أنا كنت في ولاية فريجينا، الناس هناك قلقانة وقاعدة في بيوتها، حتى لو روحنا السوبر ماركت مفيش أكل خالص، الوضع هناك صعب، عشان كده الناس قلقانة".
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة عثمان: مصر ساعدتني على العودة.. والأوضاع في أمريكا صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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