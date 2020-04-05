بعد الإساءة لشرطي.. سعوديون يطالبون بسحب جنسية أول سائقة تاكسي بالمملكة

رغم حظر التجوال الذي أعلنت عنه السلطات، لمنع تفشي فيروس كورونا، أثارت سائقة شابة سعودية غضبا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء لشرطي مرور سجل بحقها مخالفة مرورية.

ردود أفعال من قبل النشطاء السعوديون طالبت بالقبض على مواطنتهم رنده العمودي، التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، ومنهم من طالب بسحب جنسيتها لعدم احترامها قوانين البلد الذي تنتمي إليه.

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حيث ظهرت في فيديو عبر حسابها في "سناب شات" لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول "أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده".

تجدر الإشارة إلى أن رنده العمودي، من أوائل السعوديات اللاتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة (تاكسي) عبر التطبيقات الذكية، منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف عام 2018، بعد سنين من الحظر.

وكانت "رنده" تعمل موظفة لمدة 15 عاما، لكن بعد السماح للنساء بالقيادة، وجدت أن قيادة سيارة الأجرة هي الوظيفة المناسبة التي ستحصل من خلالها على الدخل الذي يرضي طموحاتها، رغم أنها متحصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.