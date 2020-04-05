عقب أول اختبار تجريبي.. أمهات طلاب أولى ثانوي بين الطمأنينة والسيسيتم قفل فجأة

أدى طلبة الصف الأول الثانوي الاختبار التجريبي اليوم، في مادة اللغة العربية، وسط حالة رضا من مستوى الاختبار الذي وصفته الأمهات بـ"السهل"، وسط شكاوى من توقف السيستم أثناء الاختبار.

"منيرة": الامتحان اتقفل في النص ومكنش عايز يفتح

من ضمن المشاكل التي واجهت الطلاب أثناء فترة الاختبار التجريبي، ما أشارت إليه منيرة خالد، ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي: "الامتحان قفل في النص، ومكنش عايز يفتح تاني، لكن الامتحان مستواه كويس وفي مستوى الطالب المتوسط".

"ميادة": زمن الامتحان خلص والتابلت رفض يفتح لينك تسجيل

كان إغلاق الامتحان بشكل مفاجئ أثناء اداء الطلبة الامتحان من أكثر المشاكل التي واجهت الطلاب كما ذكرت ميادة خالد، ولي أمر، أثناء حديثها لـ"هُن": "زمن الامتحان خلص والتابلت رفض يفتح لينك التسجيل، مش عارفة إيه حل المشكلة دي".

"سعاد": أشعر بالطمأنينة من أول اختبار تجريبي

حالة من الطمأنينة تشعر بها سعاد طارق، ولي أمر، بعد الانتهاء من أول امتحان، ورغم سقوط السيستم أكثر من مرة أثناء أدائه إلا أنها مطمئنة من إمكانية إرسال شكوى للوزارة فيما يتعلق بالامتحان التجريبي.