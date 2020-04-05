هل يستخدم نبات السماق المميت للوقاية من كورونا؟.. خبيرة أعشاب تجيب

كثرت الشائعات والأقاويل في هذه الفترة العصيبة لأغراض عدة، وكان آخر الشائعات ما حوته رسالة صوتية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فوائد نبات السماق للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الدكتورة هالة فتحي، أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية والمتخصصة في طب الأعشاب، لـ"هُن"، أن السماق من الأعشاب السامة للحيوان والإنسان، فتناول كمية كبيرة من نبات السماق تؤدي إلى التسمم.

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وأوضحت أن هناك أنواع من السماق إذا وضعنا قليل منه على اليد سيؤدى ذلك إلى إحداث حروق شديدة، بالإضافة إلى أنه ينفذ عن طريق الجلد أو من خلال العين أو الأنف ويتجه إلى الجهاز التنفسي والهضمي ويسبب التسمم.

ونصحت أستاذ الصيدلة الإكلينيكية، بعدم الانسياق وراء أي معلومات خاطئة وعدم تداول أي أخبار مجهولة المصدر إلا بعد التأكد من صحتها.

واختتمت حديثها بأن هناك أنواع من الأعشاب مفيدة وأخرى ضارة، لذلك يجب توخي الحذر عند استعمال أي عشب، كما أن لكل عشب جرعاته المقننة.