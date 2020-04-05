"صحيت لقيت نفسي بتشتم".. ريهام سعيد عن ريم البارودي: طيبة وخدومة ولما بتتعصب بتغلط

"شكرًا ريم البارودي.. فوضت أمري إليك يا رب" بهذا التعليق خرجت الإعلامية ريهام سعيد، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أوضحت من خلاله سبب خلافها مع الفنانة ريم الباروي، وعن سر التسجيل المسرب الذي وصفته فيها بألفاظ مسيئة.

بدأت "ريهام" حديثها في مقطع الفيديو، بأنها لم تقم بالرد على الفنانة ريم البارودي، وأن مقطع الفيديو من برنامجها "صبايا" الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، لم تقصدها به، وأنها كانت تشير به إلى الزوج الذي يترك زوجته بعدما ساندته.

وأكدت "ريهام": "أنا مقولتش لحد انت جعان.. ومش هقول أي حاجة تخص الموضوع ده.. وهرد هقول إيه طيب؟.. أرد بشتيمة؟.. وأنا مش عارفة اتشمت ليه؟ صحيت لقيت نفسي بتشتم..هي غلاطة ولما بتتعصب بتغلط أوي زي مع عملت مع ميسرة، وميرنا المهندس ماتت زعلانة منها.. بس هي طيبة وخدومة ومش وحشة عشان ربنا هيحاسبني بس لما بتتعصب بتغلط جامد".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد، في حديثها بأنها لم تتمكن من إقامة دعوى قضائية ضد ريم البارودي: "مقدرش أرفع قضية على حد كلت معاه عيش وملح.. وهي عارفة كده.. أنا مش هرد الغلط بالغلط"، وتابعت "ريهام" بأن خلافها مع ريم البارودي لم يكن بسبب تعاونها مع قناة "النهار": "أنا اسمي ريهام سعيد، وبشتغل 17 سنة إعلامية.. وهي كانت مسمياني أوبرا وينفري العرب".

وأوضحت "ريهام" أن خلافها مع ريم البارودي يعود لأكثر من عام وثمانية أشهر: "لما كنت تعبانة مسألتش عليا غير بمكالمة تليفون وبعدين انقطعت.. وفي أزمتي بتاعة "السمنة" انقطعت خالص حتى محطتش بوست تدعمني فيه.. وبعدين حطت بوست مع زينة، وكتبت أنهم صحاب واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. مخدتش الكلام على نفسي.. لأني عمري ما طلبت منها أنها تقطع علاقتها بيها.. وكمان مفيش خلاف شخصي بيني وبين زينة".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد: "وبعدين فهمت أنه اطلب منها متعبرنيش.. معرفش أنا اتبعت ليه"، أما عن التسجيل المسرب الذي نشرته "ريهام" لريم البارودي وهي تصفها بألفاظ مسيئة، أوضحت الإعلامية: "في صحفي تعرفه.. بعتتله خبر إني عملت لايك لأحمد سعد وبغيظها بيه.. وأنا مش فاكرة إذ كنت عملت لايك ولا لأ، وبعدين أنا أعرف أحمد سعد، من قبل ما أعرفها بـ10 سنين، وأول كليب كان مصوره كان في فيلتي بمارينا.. وبعد كده قالت للصحفي ده إنت كمان عملتلها بوست بتهنيها بعيد ميلادها.. فهو دافع عني وقالها إنها مش في دماغي ومفيش غيرة بينا" ومن ثم بدأت تصفها "ريم" بالألفاظ المسيئة.

Advertisements

وتابعت "ريهام" في ردها: "وبعدين هي بتقول إن ربنا اداني كل حاجة وخد مني كل حاجة.. هي الدنيا كلها عندك موظفة في قناة النهار.. ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا.. متعايرش حد قاعد في البيت.. وبعدين أنا عندي كل حاجة أنا عندي الستر والصحة والأولاد والزوج ومعنديش أمراض.. ومفيش حاجة دايمة لحد".

وأوضحت "ريهام" سبب تعليقها لإحدى المتابعات بأن ريم البارودي "ماتت بالنسبة إليها": "أنا مش بفول عليها ربنا يديها طولة العمر.. بس اللي يعرفني كويس يعرف إن دي لغة عندي.. علاقتنا ببعض انتهت ومش هترجع.. وأنا صاحبة كويسة وجدعة أوي".

واختتمت مقطع الفيديو: "خلي بالكم من بلدكم ونسمع كلام الإعلام والحكومة ونلتزم عشان الدنيا تعدي على خير... ورمضان يدخل بألف مليون خير وبركة، ويارب نقدر نرجع نصلي في المساجد، لأن حاجة وحشة أوي أننا منقدرش نروح التراويح والتهجد".

علاقة ريهام سعيد وريم الباروي

وكان الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد، على أحد متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".