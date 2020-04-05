"كفاية فتي".. أحذر تلك الأعشاب تسبب العقم ولا تعالج كورونا

توليفات شعبية من الأعشاب، ونصائح للطب البديل، تنتشر مؤخرا عبر تطبيق الدردشة "واتساب"، بين مشروبات ساخنة، وغرغرة، واستنشاق أعشاب، وغلي بعضها، إلا أن تلك الوصفات، ليس لها دليل علمي على فاعليتها، ويجب الاستعانة بطبيب، أو خبير أشعاب، وكذلك معرفة مصدر المعلومة، لتكون تلك الوصفة نافعة، حيث تنقلب الآية، وتصبح تلك الأعشاب مدمرة، في بعض الأحيان.

يوضح الدكتور سيد قطب، خبير النباتات الطبية والعطرية، حقيقة بعض الشائعات المنتشرة، حول تلك النباتات، أهما يستعرضها التقرير التالي:

السماق

نفى الدكتور سيد قطب في تصريح لـ"هن"، أن يكون للسماق أي فوائد علاجية لكورونا، أو طبية بشكل عام، مؤكدا على أنه من التوابل التي تضفي طعما "مززا" على الأطعمة فقط.

وأضاف، "اجتهادات مالهاش علاقة بالعلم، العشبة بتاع السماق هي توابل، يعني تضفي نكهة للطعام، ولكن إيه المادة الفعالة فيها، ولا حاجة السماق لا يستخدم كنبات طبي بيدي مزازة شوية للطعام لكن مش طبي اصلا".

وكانت تلك الرسالة، "يقال إن السماق يعالج الإصابة بفيروس كورونا، حيث يؤخذ مرتين يوميا بوضع قليل منه على كوب ماء دافئ"، قد انتشرت مؤخرا على "واتساب"، للوقاية من كورونا وهو ما ثبت عدم صحتها.

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الينسون النجمي

وانتشرت شائعة أخرى، تفيد بأن الينسون النجمي له تأثيرات مؤكدة في علاج كوفيد 19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وفي هذا السياق، يقول "قطب" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، "لازم نوقف استغلال تجار الأعشاب الكبار مع احترامي لهم، الينسون النجمي كان علاج فعال في انفلونزا الطيور، وذلك لاحتوائه علي المادة الفعالة في عقار التايمفلو Tamiflu".

ونفى قطب، فاعليته لعلاج كورونا، "ولكن حاليا ومن خلال منظمة الصحة العالمية فشل في علاج كوفيد 19 المعروف بكورونا علشان كده بطلوا استغلال للناس"، منستنكرا الاستغلال، "الينسون النجمي في بلد المنشأ، سعره أقل من واحد دولار، يعني 15 جنيه، يوصل سعره 25 دولار يعني 350 جنيه، حرام ده ولا مش حرام".

الكافور

ونفى قطب كذلك، أن تكون هناك أي فاعلية لأوراق نبات الكافور، على العكس من ذلك فهو ضار جدا، خاصة للذكور، "العطارين اللي استغلوا جهل المرضي بالأعشاب وباعوا أوراق الكافور لهم على إنها أوراق نبات الكينا، مادة الكينين التي تعالج الملاريا في اللحاء مش في الأوراق ده اولا".

وأضاف، "ثانيا أوراق الكافور اللي بتباع على أنها علاج لفيروس كورونا فيها سم قاتل، وهي تقتل الحيوانات المنوية وتسبب العقم والضعف الجنسي للرجال".